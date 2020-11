Mulé: "Per la manovra FI c'è. Ma intorno a Zingaretti troppi sabotatori"

Forza Italia andrà dunque al governo? “Esiste solo un centrodestra che si muove compatto. Uno solo. L’unità nel nostro caso è un dogma. Quindi non accadrà. O ci sediamo tutti insieme al tavolo o nessuno. FI non farà nessuna operazione senza averla condivisa con gli alleati di Lega e Fdi”. E però, adesso tutti vogliono Silvio Berlusconi e Nicola Zingaretti lancia la proposta di scrivere insieme la manovra e pure il Cav. ripete che è sempre disponibile a dialogare. Giorgio Mulé, che è portavoce dei gruppi di Fi, che linea seguirà? “La domanda non è che linea seguirà FI, ma che linea ha intenzione di seguire il governo. La generosità di Berlusconi è nota. E’ l’iniziativa di chi ha compreso in anticipo, di chi ha visto prima quello che sarebbe accaduto dopo. E’ dal 27 marzo che si parla di tavoli, di cabine di regia. La maggioranza le sta provando tutte ma un paese in pandemia, in emergenza, merita un senso di responsabilità che noi stiamo dimostrando di possedere e altri no. E quando dico altri mi riferisco ai partiti di maggioranza”.

