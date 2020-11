Tutte le bufale complottiste sul voto in Usa rilanciate da Lega e Fratelli d'Italia

C'è chi l'ha fatto con indignazione sincera anche se estemporanea, e chi invece s'è messo lì con zelo da investigatore a scartabellare i siti internet più bistrattati dai grandi media, "ché a me il New York Times e la Cnn non me la fanno mica sotto il naso". C'è poi chi l'ha fatto come un obbligo di servizio, che non si dica che non si è applicato, e chi infine ha usato una sulfurea ironia, come a dire che sì, certo, partecipo alla cagnara perché lo impone la bolla dei social, ma non è che ci credo fino in fondo. Sta di fatto che le mille sfumature di complottismo sull'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca stanno tutte racchiuse lì, nel perimetro del fronte sovranista e patriottico che unisce la Lega e Fratelli d'Italia in sostegno di Donald Trump.

