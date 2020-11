il nuovo dpcm

Covid e ristori. Così il fattore "conti pubblici" ispira le chiusure differenziate

Le nuove strette in vigore da venerdì. L'Italia divisa in tre fasce. In "area rossa" finiscono Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta e Calabria. Ma i lockdown a geometria variabili sono un rebus per i tecnici del Mef