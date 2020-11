Così la Pisano, e Immuni, fanno arrabbiare mezzo governo

Il problema è diventato evidente quando ministri e Parlamentari l’hanno cominciato a soffrire in corpore vili, o quanto meno in corpore dei loro collaboratori. E non certo solo dalle parti del Pd, dove per la ministra grillina Paola Pisano non hanno mai stravisto. Il capogruppo alla Camera del M5s, per dire, dopo esser risultato contagiato dal Covid-19, ha provato per dieci giorni di fila a segnalare alla app Immuni, attraverso la sua Asl di riferimento, la sua positività. E all’ennesima tentativo andato a male, è sbottato coi suoi deputati: “Ma vi pare possibile?”.

