Giubileo, vertice Conte-Zingaretti-Fisichella. Il premier non invita Raggi

Il presidente del Consiglio decide di incontrare solo il delegato del Papa ai grandi eventi e il governatore del Lazio

Vertice segreto questa mattina a Palazzo Chigi per parlare del Giubileo 2025. Appuntamento ancora tutto da costruire dal punto di vista dell'organizzazione, ma che per la mole di interventi ha bisogno di una lunga e dettagliata preparazione. Come fu per quello del 2000 che di fatto cambiò il volto della Capitale dal punto di vista delle infrastrutture.

Secondo quanto risulta a Il Foglio, sono stati visti entrare a Palazzo Chigi il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, in pratica il delegato del Papa ai grandi eventi.

I due hanno parlato con il premier Giuseppe Conte dell'appuntamento che si svolgerà a Roma fra cinque anni. Di fatto è stata la prima riunione operativa per iniziare a discutere come e con quali fondi gestire il prossimo Giubileo.

Alla riunione segreta, però, mancava la sindaca di Roma, Virginia Raggi che non è stata invitata dal presidente del consiglio. Una dimenticanza per la grillina in quanto è a fine mandato e dunque in campagna elettorale? Non proprio. Più che altro sembra una scelta politica.

Terminata la riunione Zingaretti e Fisichella hanno lasciato in contemporanea il palazzo del governo.