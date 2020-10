Di Battista chiede il rinvio degli Stati Generali del M5s: "Prima viene la pandemia"

L'ex parlamentare si dice preoccupato dalla crescita del virus in Italia e spinge dunque per uno stop al congresso

E' sempre più tormentato il congresso del Movimento. Adesso Dibba gioca d'anticipo e chiede di bloccare la discussione interna ai grillini: "Il governo è impegnato su altro, ora"

Rinviare gli Stati generali del M5s: lo chiede Alessandro Di Battista. "Il momento è drammatico, la gente spaventata e preoccupata per il futuro, le misure generano rabbia e tensioni sociali. E' giusto che i membri del governo si concentrino sulla pandemia, se saremo costretti a rinviare gli Stati generali del M5S non mi metterò certo a far drammi, anzi: sono assolutamente d'accordo. Prima il paese''.

E' il ragionamento che Alessandro Di Battista ha portato avanti in queste ore con diversi parlamentari 5 Stelle, riportato all'Adnkronos da alcuni eletti che lo hanno sentito telefonicamente. Deputati e senatori che raccontano di un Di Battista particolarmente preoccupato per i piccoli esercizi commerciali, la classe media e il mondo sportivo.

Uno stop a sorpresa che sarebbe clamoroso, ma che rientrerebbe nello stato d'emergenza che sta vivendo l'Italia a causa del coronavirus. E anche la senatrice Barbara Lezzi è su questa posizione: "Il Paese è stremato, in questo momento è indispensabile che tutto il governo e il Parlamento lavorino senza alcuna distrazione. Rinviare gli stati generali sarebbe opportuno, quindi, vista la situazione così difficile. E in questo concordo con Alessandro Di Battista".