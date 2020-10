Il Pd e una rifondazione che non serve all'Italia

Ce l’ha insegnato Boris Yellnikoff in Whatever Works di Woody Allen: “Qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare; qualunque temporanea elargizione di grazia… Basta che funzioni!”. Non c’è, perciò, ragione di fare gli schizzinosi. Il governo è quello che è, ma i barbari di compromessi con Roma ne hanno fatti parecchi. La sgangherata squadra di governo fatica a gestire il virus e la “riapertura”, ma è così dappertutto e, d’altronde, le catastrofi temute non si sono realizzate: restiamo agganciati all’Europa, non siamo ancora diventati vassalli della Cina o della Russia e abbiamo allontanato l’incubo venezuelano di Di Battista. E comunque, non c’è altro modo per mantenere la rotta atlantica e approfittare dell’Hamilton Moment dell’Europa.

