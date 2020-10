I dem furiosi con Sileri (e Conte). Ma che succede tra il Pd e Gualtieri?

Vista l’emergenza Covid, come si comporterà il Pd sulle primarie per le amministrative della prossima primavera? Per ora ogni realtà territoriale si muove in autonomia. Se Bologna pensa di cancellarle, Torino vuole tenerle, mentre a Roma sta lavorando anche a primarie online. Ma a Roma, si sa, il problema è Calenda più che le primarie.

