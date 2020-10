E ora anche la Raggi critica l'ultimo dpcm: "Crea confusione"

Il sindaco di Roma al Maurizio Costanzo Show: "Con un decreto dopo l'altro è difficile capire e organizzarsi. Ora il governo metta mano al portafoglio"

Secondo Virginia Raggi il governo, nella gestione dell'emergenza sanitaria, e in particolare nella presentazione degli ultimi dpcm, avrebbe causato un po' di confusione. E' quanto il sindaco ha detto ospite alla registrazione di una puntata del Maurizio Costanzo Show. "Abbiamo ricominciato a vedere un decreto dietro l'altro e questo non consente alle persone di capire e organizzarsi, i ristoranti sono in grande confusione. Abbiamo famiglie e lavoratori che non sanno dove sbattere la testa. Il Covid uccide due volte sia come malattia che economicamente" ha detto la Raggi. Che ha anche lanciato un messaggio all'esecutivo di cui è azionista di maggioranza il Movimento cinque stelle: "metta mano al portafoglio".

Insomma, dopo le opposizioni e una parte della maggioranza, che nelle ultime ore si è logorata nel dilemma se dare più ascolto alla linea rigorista di cui sono si sono fatti portavoce il ministro della Sanità Roberto Speranza e il ministro della Cultura Dario Franceschini o alle Regioni, che chiedevano di poter modulare le retrizioni su base territoriale, anche nello stesso M5s piovono critiche all'operato dell'esecutivo. A partire dalla Raggi, che con lo stesso premier Conte ha sempre avuto buoni rapporti e una costante collaborazione istituzionale.