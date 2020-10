"Il coprifuoco di Fontana? Una cagata pazzesca". Parla Centinaio

L'ex ministro leghista a ruota libera. "Da domani faccio disobbedienza civile: alle 23 scendo in strada e vediamo se qualcuno viene ad arrestarmi". Confindustria a favore della stretta? "Fanno politica nel Palazzo. Io preferisco ascoltare la signora Maria"

"E allora io da domani sapete che faccio? Dopo le undici di sera scendo in strada, mi metto a passeggiare per Viale Cremona, nella mia Pavia. E vediamo se qualcuno viene ad arrestarmi". La provocazione arriva alla fine della chiacchierata. Un ex ministro pronto alla protesta? "Disobbedienza civile, semmai".

Pubblicità

Pubblicità