"Basta piagnoni. Rispettare il coprifuoco, collaborare con il governo". Parla Pasini

"La ripresa economica esiste. Il coprifuoco in Lombardia andava fatto. Il Mes va preso. Il Recovery è occasione storica". Intervista a Giuseppe Pasini, presidente della Confindustria Brescia e di Feralpi

Dice che è l’ora di smetterla di lamentarsi del coprifuoco (“se è necessario si fa e basta”), dice che la ripresa non è un’invenzione di Giuseppe Conte ma che è timida ma vera (“per questo occorre fare di tutto per non sprecare la ripartenza”). E dice pure che il Recovery Fund è qualcosa di enorme, di mai visto, che il Mes va preso, che Confindustria ha usato toni troppo severi con il governo (“A volte siamo stati troppo duri. E duramente ci ha risposto il premier. Ma si esce tutti insieme dalla pandemia. Dunque voltiamo registro”). Tutte queste cose le dice Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Brescia e presidente di Feralpi.

Pubblicità

Pubblicità