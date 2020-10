Nicola Porro: "Io sindaco di Roma? Piuttosto mi faccio un giornale".

Dunque ti candiderai a Roma o diventerai il leader di Forza Italia? “Ma scherzi? Non ci penso proprio. Nessuna delle due”. Dicono che Massimo Giletti stia davvero pensando al Campidoglio e poi ci sei tu che sei l’intercambiabile Mediaset: conduttore di Quarta Repubblica, ma anche ospite di Stasera Italia, Fuori dal Coro. “Ma ti pare che Nicola Porro si candida a sindaco di Roma?”. E però, la voce continua a girare così come gira che ti vogliono offrire il partito. “E infatti chiamo al Foglio per smentire”. Veramente ti abbiamo cercato noi. “Ma adesso telefono io per mettere un po’ d’ordine”. Sei sicuro? “Cominciamo a dire che la possibilità non esiste e che non sono interessato a candidarmi”. Ma così non fai altro che confermare che ti cercano. “All’inizio pensavo che fosse una follia”. E’ più folle chiedere a Porro di fare il sindaco di Roma o sarebbe per Roma un’altra follia dopo Virginia Raggi? “A volte, le follie coincidono”.

Pubblicità

Pubblicità