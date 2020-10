I Democratici americani investono, politicamente e non solo, nel centrosinistra italiano

Gli eventuali soldi dei russi ai leghisti sono frutto di un’influenza straniera non gradita ma quelli degli americani al centrosinistra vanno bene? Con i partiti sempre più poveri, senza finanziamento pubblico, le campagne elettorali sono state – comprensibilmente – contaminate dall’esterno. Ognuno, insomma, s’attrezza come può. Alle ultime elezioni regionali, il Pd (e non solo) in giro per l’Italia ha potuto beneficiare del contributo di Social Changes, organizzazione diretta da Arun Chaudhary, già filmmaker della Casa Bianca ai tempi di Barack Obama, di cui il Foglio si è occupato in altri articoli.

