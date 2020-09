Il filmmaker di Obama ha trovato i candidati da sponsorizzare in Toscana

Roma. Ha passato settimane a fare scouting, l’ex filmmaker di Obama Arun Chaudhary, per reclutare candidati da sostenere, politicamente ed economicamente, alle prossime elezioni toscane. Alla fine, dopo interviste e incontri, la sua Social Changes – che lavora per “progressisti senza paura”, così si presentano online – ha individuato gli aspiranti consiglieri regionali sui quali investire risorse e tempo. Era già accaduto a inizio anno in Emilia-Romagna, dove Social Changes – di cui il Foglio si è occupato ad agosto – ha appoggiato e tutt’ora appoggia Elly Schlein, oggi vicepresidente della Regione al fianco di Stefano Bonaccini. In Toscana invece gli americani puntano, fra gli altri, su Daniele Lorenzini, sindaco di Rignano sull’Arno, noto alle cronache per essere uscito dal Pd e averlo battuto alle amministrative nel 2017 contro il candidato scelto dai Renzi. Lorenzini, medico di famiglia a Renzilandia, è candidato nella lista Sinistra Civica Ecologista nel collegio di Firenze città.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni