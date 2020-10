Virus, economia e protezione: no, non si vive di sola paura

Dare una direzione al governo non solo proteggendo i cittadini dalla pandemia ma anche indicando obiettivi in grado di dare al paese una spinta per ricominciare a sognare. La vera sfida del Pd di Nicola Zingaretti in fondo è tutta qui.

Ci sono molte ragioni per essere preoccupati rispetto al decorso della pandemia in Italia (ieri 5.901 positivi, 41 morti e 62 persone in più in terapia intensiva) e ci sono molte ragioni per prendere sul serio uno spunto di riflessione consegnato ieri alle agenzie dal segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri italiani, Carlo Palermo, secondo cui “qualora in Italia dovesse esserci un aumento esponenziale dei casi come sta avvenendo in alcuni paesi come la Francia, che ha ormai circa 10 mila contagi al giorno, il sistema ospedaliero, nel nostro paese, avrebbe una tenuta di non oltre due mesi”.

