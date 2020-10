Virus, paura e burocrazia: occhio all'ondata di ritorno dei cretinismi

Contro le campagne no mask. Contro gli appelli alle delazioni. La responsabilità di cui ha bisogno l’Italia oggi è più quella dello stato che dei suoi cittadini. Che cosa manca al governo per poter dire, nella nuova fase pandemica, “whatever it takes”

Hendrik Streeck è uno dei virologi più famosi di Germania e qualche giorno fa ha offerto una buona fotografia per inquadrare la fase della pandemia che sta vivendo il suo paese: “La verità è che 20 mila infezioni al giorno possono suonare come un’apocalisse ma in realtà questi numeri non devono farci paura perché un decorso lieve o senza sintomi non dà un grosso contributo allo sviluppo delle infezioni. E per questo, quello che dobbiamo fare è vivere con intelligenza e attenzione nella nuova normalità, facendo in modo che ogni paziente possa trovare le cure adeguate negli ospedali e ricordandoci che con questo virus dovremo comunque imparare a conviverci”.

