Ci siamo intrufolati nella riunione tra Raggi, Dibba, Taverna (e i cinghiali). Che spasso

Ore 21. Collegamento internet via Zoom. Riunione a inviti. Cinquecentodiciannove partecipanti. Nel mucchio s’infila pure un giornalista del Foglio. “Ammazza quanti semo”. Attivisti, eletti, presidenti di municipio e qualche parlamentare romano. Ci sono pure Alessandro Di Battista e Paola Taverna. Ma la prima a parlare è lei. Virginia Raggi. La sindaca che si ricandida. Sono tutti lì per lei. Per sostenerla. E lei non delude. “Io non direi che siamo spaccati. Facciamo dei ragionamenti. Com’è normale che sia”. Ecco. Segue frase sonora. Densa. Di quelle immortali. “Dobbiamo capire chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare”. I cinquecentodiciotto grillini annuiscono simultaneamente. Ciascuno dal suo piccolo oblò sullo schermo del computer. Pure Dibba. Pure la Taverna. E poi: “Quando siamo arrivati in comune s’erano pure rubati le ruote. Non c’era il volante. Ora però la macchina è in pista. E dobbiamo andare dritti”. Facendo attenzione alle buche. “Sono davvero certa che sarà una sfida molto interessante. E che riusciremo a vincerla”.

