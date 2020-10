Dalle feste vietate allo smart working, cosa dice il nuovo dpcm anti-Covid

Nuove misure restrittive, trenta giorni di validità, allo scopo di evitare che i contagi aumentino e sia necessario un nuovo lockdown. Il confronto nel governo e con le regioni è stato più complesso del previsto, ma alla fine, nella notte, si è trovato un compromesso sulle norme da adottare per contenere la seconda ondata di Covid-19. Nel nuovo dpcm che porta la firma di Giuseppe Conte e Roberto Speranza sono state dunque confermate buona parte delle indiscrezioni anticipate ieri – dalla stretta alla vita notturna fino al divieto degli sport amatoriali "di contatto" come il calcetto – mentre sul divieto di ricevere ospiti nelle proprie abitazioni si è trovato un compromesso, limitandosi a inserire nel documento una "forte raccomandazione" a non superare le sei persone nel caso in cui non si è conviventi. Una limatura che farà comunque discutere e che si somma a diversi altri vincoli nell'ambito della vita sociale.

