Così Borghi e Bagnai scommettono che neppure stavolta Salvini cambierà

Dalla “mela di Biancaneve” al complotto degli account fascisti fino al "deep state": le astuzie dei no euro leghisti per smontare le tesi di Giorgetti. Tutte le svolte moderate del Truce che non lo erano

Dalla loro parte hanno la forza dei precedenti. La prima volta fu infatti all’indomani dell’adunata a Piazza del Popolo, in piena apoteosi gialloverde: era l’8 dicembre 2018, s’inaugurava la lunga campagna per le europee e siccome Matteo Salvini nel suo discorso citò De Gasperi, in tanti additarono una “svolta moderata”. E tutti già a chiederci: come la prenderanno Borghi e Bagnai? Loro fecero finta di niente, tirarono dritto sulla loro strada. E in effetti, quando quelle elezioni si conclusero, a essere scelto come capogruppo di Identità e democrazia, il rassemblement di ultradestra a cui la Lega aderì, fu Marco Zanni, ex grillino antieuro che dei due paladini del ritorno alla lira è il pupillo preferito.

Pubblicità

Pubblicità