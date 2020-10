Carfagna, Calenda, Renzi, Toti e le acrobazie del semicentro

Carlo incontra Mara che incontra Giovanni che Renzi pensa di mettere insieme. E sembra la fiera dell’est di Angelo Branduardi questa ricerca del centro da parte di Calenda, Carfagna, Toti e Renzi, che insieme al gruppo europeista di Bonino si osservano, si parlano, si annusano e poi si ficcano i gomiti nei fianchi. Insieme compongono una struttura ad anello, come quella della canzone. Fanno tutti un mezzo giro, poi però si fermano e ritornano al punto di partenza. Un semicerchio, anzi un semicentro. Così Carfagna non lascia Forza Italia, Toti non rinuncia al rapporto con Salvini, Calenda pensa di candidarsi a Roma magari con l’appoggio del Pd e Renzi sorride quando i compagni democratici come Bonaccini lo invitano a tornare nel partito.

