"La Lega cerchi nuovi scenari in Europa". Lo pensa il leghista Sofo/Mr. Le Pen. Ma è subito bavaglio

“Il virus che piaccia o no ha cambiato l’Europa e dunque anche la Lega deve cambiare”. Sta dicendo che deve entrare nel Ppe? “Dico che bisogna riflettere su come muoversi al meglio in una situazione eccezionale. In Europa abbiamo bisogno di nuovi scenari”. Nuove famiglie, una nuova casa? “Non possiamo isolarci e in questo momento la Lega, in Europa, è isolata”. Lei il signor Le Pen? “So chi sono”. Vuole fare un’intervista? “Sì. Ci sentiamo dopo”. Avremmo dovuto intervistare Vincenzo Sofo, l’europarlamentare della Lega, ma nella Lega, da ieri, parlare è diventato difficile. Chi ha ancora dubbi, chi ancora crede che siano solo fantasie le divisioni europee, i contrasti interni, può leggere cosa è accaduto e farsi un’opinione. E’ un piccolo caso. E’ il caso Sofo.

