Gli Stati generali del M5s sono una mezza incognita anche per chi deve organizzarli

Al cronista che lo interroga, Gabriele Lorenzoni suggerisce cautela. "Tanto quello che diciamo oggi potrebbe essere ribaltato domani". Il che è a suo modo emblematico di come il Movimento 5 stelle, nell'attesa di celebrare i suoi Stati generali, viva per ora uno stato confusionale. Perché al deputato grillino, 33enne di Rieti, non dovrebbe apparire difficile da immaginare, il prossimo mese, lui che è uno di quei "facilitatori regionali" investiti, per volere di Vito Crimi, della responsabilità di organizzare il percorso di avvicinamento alla grande assemblea nazionale del 7 e 8 novembre, quando il M5s si riunirà a Roma per la fase conclusiva del suo congresso. "Sì, Vito ci ha coinvolto in questa impresa, ma il processo è ancora tutto da definire", dice Lorenzoni, sfornzandosi evidentemente di non pensare che quello che il capo politico ha indicato è una marcia a tappe forzate verso l'adunata finale: tutto in meno di un mese. E anche per questo, per fare chiarezza in questo garbuglio, Crimi ha convocato una riunione per questo pomeriggio: tutti su Zoom, alle 18, per capire come organizzare le quattro settimane che mancano al 7 novembre.

