Covid in Campidoglio, positivo il capo di gabinetto della Raggi (che rischia l'autoisolamento)

Paura al Comune di Roma. Contagiato Stefano Castiglione, stretto collaboratore del sindaco grillino

Pubblicità

Ancora Covid in Campidoglio. Dopo il caso del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, adesso il coronavirus ha contagiato Stefano Castiglione, il capo di gabinetto della sindaca Virginia Raggi, stretto collaboratore della prima cittadina grillina. Che al Foglio conferma: "Mi trovo a casa, ho qualche linea di febbre, ma sto bene. La sindaca? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo dalla scorsa settimana".

Pubblicità

Dopo il caso di Figliomeni sono state sospese le sedute fisiche del consiglio comunale della Capitale, in queste ore c'è molta apprensione in Campidoglio. C'è da capire se la sindaca dovrà mettersi in regime di autoisolamento volontario e poi effettuare il tampone.