Il Covid arriva anche alla Camera. Beatrice Lorenzin è positiva

L'ex ministro della Salute conferma: "Non so come l'ho preso". Il presidente della commissione Bilancio, Melilli, ha sconvocato la seduta odierna. Apprensione anche tra i deputati venuti a contatto col sottosegretario Merlo. Anche la Corte costituzionale rincia l'udienza di domani causa Covid

Beatrice Lorenzin, deputata del Pd, è risultata positiva al Covid. E' lo stesso ex ministro della Salute a confermarlo: "Si lo confermo, ho il covid, non c'e' niente di segreto. Purtroppo sono positiva. Ho la febbre e mal di gola. Non capisco come posso averlo preso, e' una cosa incredibile. Io porto sempre la mascherina e sono particolarmente attenta. Questo ti fa capire come e' facile contrarlo. Forse l'ho preso dagli occhi, io porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali. Non so".



Pubblicità

Pubblicità