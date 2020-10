Fuori dall'aula di giustizia c'è un altro processo che vede Salvini imputato

Il processo che ormai da mesi si sta celebrando nel centrodestra vede negli alleati di Salvini i promotori di un’accusa al centro della quale c’è il vero tema su cui si è andata a schiantare negli ultimi mesi la leadership salviniana: l’impossibilità di continuare a essere ambigui su alcuni valori non negoziabili, come possono essere l’appartenenza all’Europa, l’euro, la fedeltà alla Nato e la capacità di mantenere le giuste distanze dalle democrazie illiberali

Il weekend appena trascorso, complice l’adunata del centrodestra a Catania in occasione della prima udienza del processo contro Salvini, ha consegnato agli elettori di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia un’immagine della propria coalizione che, purtroppo per il centrodestra, o forse per fortuna, poco corrisponde al reale. L’immagine offerta dall’adunata di Catania è quella di un centrodestra profondamente solidale con il Capitano e la presenza in questi giorni degli alleati della Lega a Catania in teoria dovrebbe essere lì a significare un fatto preciso: caro Salvini, stai sereno, il nostro leader sei tu e noi faremo di tutto per proteggerti. Stai sereno, appunto.

