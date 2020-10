Buone ragioni per non rinnovare Quota 100

Matteo Salvini torna alla carica sulle pensioni per estendere la sua riforma anche dopo il 2021. Ma perché dovremmo spendere decine di miliardi di euro per un gruppo ristretto di popolazione che non è stato svantaggiato più di altri dalla crisi?

Matteo Salvini è tornato a parlare di pensioni. Lo ha fatto dopo che il premier Giuseppe Conte ha annunciato la volontà del suo governo di non rinnovare alla fine dell’anno prossimo i prepensionamenti di Quota 100. Il leader della Lega da qualche giorno a questa parte sta rispondendo ai cronisti che gli chiedono un commento sulla scelta dell’esecutivo che sarebbe “una follia in un momento di crisi economica pensare di alzare l’età pensionabile”. Salvini sembra rifarsi all’idea promossa anche dall’economista John Maynard Keynes, per cui in periodi di crisi economica sono necessari misure anti-cicliche per invertire la rotta del sistema economico e riportarlo in crescita.

