Caro Renzi, torna nel Pd

Renzi nel Pd, ovvio. E’ un elder statesman che non sa di esserlo, l’ex royal baby. Ha macroneggiato per tre anni in anticipo sul maestro dell’Eliseo, con risultati notevoli, e ha liberato la sinistra dal mostruoso pregiudizio dell’antiberlusconismo ideologico e da molte altre catene (Cerasa docet). Poi è rimasto impiccato a un suo comprensibile errore (Mattarella invece che Amato, referendum dunque perduto) e alla tigna del vecchio Cav., che all’inizio aveva investito molto sul suo successore a sorpresa, uomo d’oltrecortina, per così dire. Ora la sua creatura politica scissionistica deve farsi assalire dalla realtà, insieme con Calenda e il gruppazzo ultraeuropeista della Bonino: non c’è spazio, fuori del Pd, se non per galleggiare, e non si sa per quanto tempo ancora (vedi l’affaire Toscana, oltre che i risultati elettorali trascorsi).

Pubblicità

Pubblicità