Stato di emergenza fino al 31 gennaio. Ecco la proposta del governo

Il premier Giuseppe Conte proporrà al Parlamento di estendere il periodo di emergenza sanitaria. La decisione arriva in seguito al Consiglio dei ministri. "La situazione continua a essere critica, serve la massima attenzione da parte dello stato e delle sue articolazioni"

"Abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello Stato di emergenza, ragionevolmente fino alla fine di gennaio 2021". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa al termine della sua visita a una scuola di San Felice a Cancello (Caserta). "Ieri in Consiglio dei ministri – ha spiegato – abbiamo fatto un'informativa sul punto. C'è stata una discussione: abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che comunque continua a essere critica per quanto la curva del contagio sia sotto controllo", viene richiesta "la massima attenzione da parte dello stato, delle sue articolazioni, della protezione civile, dei commissari, dei presidenti di regione e anche dei cittadini".