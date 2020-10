M5s, tutti contro tutti. I peones ai big: niente terzo mandato, il futuro siamo noi

Alla Camera documento dei grillini vicini a Fico per estromettere Rousseau (e Casaleggio), Dibba attacca Di Maio-Mastella, e adesso anche i deputati alla prima legislatura alzano la voce: non si cambiano le regole in corsa.

Ci sta Alessandro Di Battista che va in tv a dire che no, non ci sta è che il "M5s rischia di diventare come l'Udeur", che pensava "solo alle poltrone". E io, dice Dibba, "non ho combattuto per questo". E l'alleanza con il Pd? "E' la morte nera". Quindi strappa?

