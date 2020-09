Sorpresa! Adesso è il Pd a spaccarsi sul Mes. E M5s gongola

A meno di 24 ore dall'esito delle elezioni regionali, Nicola Zingaretti lo aveva già esplicitato pubblicamente: è arrivato il momento di passare all'incasso sul Mes. Così che, lo stesso segretario del Pd e governatore del Lazio, da lì a poche ore si è speso a enumerare un preciso elenco di progetti di cui avrebbe potuto beneficiare la sanità laziale se solo si fosse attinto ai fondi del Fondo salva stati. Accrescendo e coagulando le richieste che in tal senso gli provenivano non solo dai governatori amici come Stefano Bonaccini, ma pure da un più largo fronte regionale che vede nell'attivazione del Mes una leva per superare i limiti interni di spesa e il tempo che bisognerà aspettare per l'implementazione del Recovery Plan.

