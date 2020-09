Ecco perché ora è il Pd che, nelle città, non digerisce le alleanze col M5s

Secondo la visione di Johnson, gli italiani e i tedeschi e tutta l'Europa non ci sarebbero nemmeno se non fosse stato per l'amore per la libertà degli inglesi che ci hanno salvati tutti dallo sterminio nazi-fascista di metà del secolo scorso. Ma gli italiani, come dice Mattarella, amano la libertà anche perché hanno rischiato di perderla, e sanno che per difenderla di fronte a emergenze gravi bisogna prendere la battaglia sul serio. Non siamo liberi di far ammalare gli altri, ma siamo liberi di proteggerci tutti