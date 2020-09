Lo spoglio in tempo reale. L'aggiornamento in diretta con le notizie dei nostri inviati: David Allegranti da Firenze e Carmelo Caruso da Bari

Regionali, in Toscana il Pd è in leggero vantaggio. La Puglia in bilico. Ecco i primi dati

Arrivano i primi exit poll: come previsto, il centrodestra vince nelle Marche, in Liguria e in Veneto. Il Pd conserva la Campania. Il plebiscito di Zaia. Il lieve vantaggio di Giani sulla Ceccardi, la sfida all'ultimo voto tra Emiliano e Fitto

La Puglia in bilico, contesa fino all'ultima scheda. La Toscana salvata, parrebbe, seppur con affanno. Il resto, come da previsioni. Col centrodestra, cioè, che si aggiudica le Marche col meloniano Francesco Acquaroli e la Liguria con Giovanni Toti. Il trionfo di Luca Zaia in Veneto assume le dimensioni del plebiscito e il successo annunciato di Vincenzo De Luca in Campania. Sarebbe questo, al momento, il quadro delineato dai primi exit poll, da prendere ovviamente con le dovute precauzioni del caso.

In Toscana, Eugenio Giani, del Pd, sarebbe avanti di pochissimo: tra uno e i tre i punti di vantaggi. In Puglia, invece, la sfida tra l'uscente Michele Emiliano e lo sfidante Raffaele Fitto è ancora troppo incerta.

Inconsistenti, come da pronostico, i grillini. Il M5s non risulta minimamente in lizza per ottenere né la vittoria in nessuna delle regioni al voto.

