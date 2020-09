Conte telefona a Zingaretti: "Complimenti Nicola, grande risultato"

Palazzo Chigi soddisfatto per il risultato dei dem in Puglia e in Toscana: addio tentazioni di spallata.

Il premier tira un sospiro di sollievo e fa asse con i dem. Domani commenterà i risultati

"Complimenti, grande risultato. Non era facile e nemmeno scontato". Oggi pomeriggio, a dati acquisiti, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha telefonato al segretario del Pd Nicola Zingaretti, barricato al Nazareno con i ministri e i collaboratori. Il premier parlerà domani per commentare i risultati del referendum e delle regionali.

Intanto intorno alle 18 ha telefonato a Zingaretti: il combinato disposto della vittoria del sì al referendum e del successo del Pd in Toscana e in Puglia rafforza l'esecutivo. E scaccia via qualsiasi tentazione di rimpasto (forse) o addirittura di manovre a Palazzo Chigi. Un sospiro di sollievo per Conte e una soddisfazione ulteriore per Zingaretti che in questa tornata vede rimpicciolirsi, e notevolmente, le ambizioni di tutti partiti che ruotano intorno al Pd: da Italia Viva di Matteo Renzi ad Azione di Carlo Calenda.