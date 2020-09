E ora Emiliano benedice perfino la Tap, pur di prendersi i voti dei No Ilva

Quando passa da Taranto, Michele Emiliano non fa mai comizi in piazza. Non più, almeno, dopo che l’ultima volta che ci provò – era il febbraio del 2019 – tenne un incontro pubblico quando, in un consiglio comunale monotematico su Ilva, e i movimenti civici lo attaccarono con urla e fischi. Da allora ha smesso anche di partecipare a cortei e manifestazioni, dove pure veniva sempre contestato, e ora si concede solo a incontri privati a porte chiuse, persino in campagna elettorale.

