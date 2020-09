Il boomerang di Bonaccini

L'apertura del governatore emiliano a Matteo Renzi si rivela un clamoroso autogol. Il Pd pensa intanto a come cavalcare la probabile vittoria del Sì al referendum: "Se si vince è anche merito nostro"

Al Nazareno sono convinti che l’uscita di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, sul rientro di Matteo Renzi sia stata un boomerang per il presidente della Regione Emilia-Romagna. Che infatti il giorno dopo ha cercato di precisare. Però dalla sede del Pd è stato dato l’ordine di non cavalcare la vicenda, soprattutto in vista delle regionali. “Nessuna polemica, ora bisogna pensare al voto”, ha ordinato Zingaretti.