Azzolina e Ascani, la difficoltà di stare allo stesso banco

Non si prendono ma non si possono lasciare. Unite contro l'ex ministro Lorenzo Fioramonti, divise sulla scuola che le separa e che nello stesso tempo le tiene unite

Al ministero dell’Istruzione non si guardano e non si parlano ma fuori si avvinghiano e si comprendono. E dunque, per Anna Ascani, che è viceministra, “Lucia non può che essere difesa” mentre per Lucia Azzolina, che è ministra, “non potevo trovare una vice più preparata di Anna”. Dissimulano.