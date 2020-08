Il Nyt dà del razzista a Di Maio abbronzato. I giornali americani non capiscono niente di Italia

Hanno preso Giggino l’Africano (che non parla neanche bene l’italiano, come nella canzone di Vasco) e gli hanno dato del razzista, come se fosse dell’Illinois e non di Pomigliano. E lo hanno fatto non perché chiamava le Ong “taxi del mare” o firmava i decreti “Sicurezza” di Matteo Salvini – e si sarebbe potuto capire – ma lo hanno fatto perché, per una volta, anziché fare il mollusco permaloso, lui ha fatto finta di stare al gioco. ...

