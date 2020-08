“Una Leopolda per Roma a ottobre con Veltroni e Rutelli”

Una Leopolda in ottobre nella Capitale per pensare alle comunali 2021 e magari calare l'asso di un candidato. Lo annuncia al Foglio Luciano Nobili, deputato di Iv e colonnello di Matteo Renzi. Chi ci sarà a questa Leopolda? "Sicuramente inviteremo Rutelli e Veltroni per raccontarci il loro modello di governo, così come gli amministratori più virtuosi delle aziende della capitale ma anche gli esperti di mapparoma che hanno fatto un lavoro prezioso di analisi della realtà di oggi...

