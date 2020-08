Il Family Day sarà a settembre. Salvini e Meloni già si contendono la piazza Dopo l'immigrazione ecco un altro tema identitario per misurarsi a destra. Uniti a Roma contro la legge Zan. La scalata della Meloni passa dalla famiglia

Lasciare la parola “famiglia” ai trucismi di piazza, inseguire una legge sull’omotransfobia che presenta insidie giuridiche. Ci sono ancora cattolici nel Pd? “Non sono rimasti in molti, ma ci sono” assicura Giuseppe Fioroni, ex ministro dell’Istruzione, uomo che guarisce gli spiriti e le coscienze dei parlamentari di centro e che, dice, “non possono non farsi ascoltare. Questo argomento sollevato dalla legge Zan meriterebbe libri e ancora libri”.Le associazioni pro vita e sigle cattoliche hanno annunciato...