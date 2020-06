Sposetti ci dice che M5s e Pd sui “vitalizi” se la prendono con quattro vecchi

Roma. “Il voto in Commissione contenziosa sui vitalizi? Eh beh, c’è sempre un giudice a Berlino…”, dice al Foglio ridendo sotto, sopra e di lato ai baffi Ugo Sposetti, ex senatore ed ex tesoriere dei Ds. Non gli è piaciuta la frase del segretario del Pd Nicola Zingaretti (“Sui vitalizi una scelta insostenibile e sbagliata. La cassa integrazione è in ritardo e si rimettono i vitalizi. Non è la nostra Italia”) e al Foglio dice: “Queste parole non fanno onore...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.