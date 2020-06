Cancellare i decreti sicurezza? Una trappola

L’amore delle sinistre più radicali e meno riformiste per le trappole è notorio. Un conto è inginocchiarsi durante l’inno nazionale in segno di protesta contro la violazione etica del codice repubblicano, un atto atletico e spirituale di estrema forza simbolica e di profilo statuario, specie se autentico e non imitativo e fuori contesto; un conto è la mescolanza di facce bianche e nere in un movimento di ripulsa della violenza che uccide selezionando l’etnia da colpire; un conto è rovesciare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.