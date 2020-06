Il risiko delle nomine

Roma. Il quadro è di quelli mobili, mutevole al mutare degli umori e dei rapporti di forza all’interno della maggioranza. E di qui a inizio luglio, quando l’assetto delle nuove presidenze di commissione verrà definito, ci sarà ancora di che discutere, di che contrattare. E però un disegno, nella filigrana delle trattative in corso, già s’intravede. Al Senato il rompicapo è in via di risoluzione, e si basa su una divisione a metà delle commissioni. Al M5s ne resterebbero...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.