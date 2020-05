Siamo Bellanova o caporalato?

C’è una precisazione da fare, per uscire dagli insulti alle lacrime del ministro Teresa Bellanova – autrice del provvedimento per i lavoratori irregolari – ma anche dalla stretta di commenti oggettivamente reticenti di chi come Giorgia Meloni, perlomeno educata, si è sentita “sinceramente basita”. La precisazione riguarda il caporalato, reato parente dello schiavismo, reato universale dacché non colpisce solo “gli stranieri”. La ministra per le Politiche agricole ha detto che “da oggi possiamo dire che lo stato è più forte...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.