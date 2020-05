I farmacisti in Parlamento spiegano perché Arcuri ha sbagliato tutto sulle mascherine

Roma. Neppure in tabaccheria c’è questa varietà. Le mascherine sono ormai come il trinciato. “Avete idea di cosa significa fare oggi il farmacista? E’ diventata una foresta. Chirurgiche, ffp2, ffp3, con o senza filtro. E poi ci sono quelle a marchio Ce e quelle senza marchio. Ma un discorso a parte lo meritano le kn95 che si possono vendere, ma che forse non rispettano le direttive Inail. E infatti si rischia la sanzione. Non ci capisco più niente…”. E se...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.