La democrazia, quella forma di governo sicuramente perfettibile e anche delicata, è ancora la più apprezzata. Lo dice uno studio pubblicato ieri dall’istituto Dalia Research e dalla Fondazione Alliance of Democracies, che racconta come le persone non hanno perso la loro fiducia nella democrazia, anzi, ne hanno un desiderio sempre più forte. E sul fatto che, ci tocca scomodare Churchill, sia la “peggior forma di governo eccezion fatta per tutte le altre che si sono sperimentate finora” sono quasi tutti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.