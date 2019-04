Emiliano contro il modello Emiliano

Michele Emiliano, governatore della Puglia, protesta per la violazione del segreto istruttorio in relazione a un’inchiesta su di lui e sul suo capo di gabinetto per il pagamento, da parte di alcuni imprenditori pugliesi, della fattura di 65 mila euro relativa alla propaganda per Emiliano nel corso delle primarie del Pd del 2017, nelle quali si era presentato in competizione con Matteo Renzi. Emiliano aveva saputo con due giorni di anticipo della richiesta di documentazione che gli è poi arrivata...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.