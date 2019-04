Con Simona Vittoriana Cassarà si completa il cda di Sport e Salute

Sul nome del presidente, mancava solo l'ufficialità. Ed è arrivata nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile, quando Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport ha comunicato ai presidenti delle Camere, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, di aver individuato Rocco Sabelli quale Presidente della nuova società Sport e salute Spa. Sarà dunque, come pronosticato, il nome del 64enne ingegnere molisano, juventino e appassionato di scacchi, già ad della Compagnia aerea italiana, ad essere ora sottoposto al vaglio delle commissioni competenti che dovranno esprimere il proprio parere in merito.

Sull'altro nome, invece, quello del membro del cda di Sport e salute espresso dal ministero dell'Istruzione, c'era ancora incertezza. Alla fine Marco Bussetti non ha scelto, come qualcuno aveva azzardato, Giulia Maria Cassani, ma ha optato per Simona Vittoriana Cassarà, commercialista di Busto Arsizio, classe '69, molto stimata dalla Lega lombarda, sotto le cui insegne aveva del resto già tentato, in passato, la fortuna politica in un paio di occasioni: nel 2006, quando il suo nome fu inserito nelle liste per la Camera, e nel 2004, quando si era candidata a sindaco di Solbiate, in provincia di Como, senza grande successo. Varesotta come Bussetti, come il ministro ha studiato anche lei all'Università Cattolica di Milano.

Il terzo nome del cda di Sport e salute, indicato dal ministro della Salute Giulia Grillo, è quello già annunciato di Francesco Landi, professore al policlinico "Gemelli".