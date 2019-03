Debora Serracchiani è per sempre

Roma. Dieci anni e due giorni or sono, tenne un intervento di circa tredici minuti all’Assemblea del Pd. “Abbiamo bisogno di una nuova generazione politica che non è solo questione anagrafica ma questione di mentalità”. Un mese dopo fu candidata alle europee. Poi entrò nella segreteria del Pd, come un diamante: per sempre. Cambiano le stagioni, si sciolgono i ghiacciai, ma Debora Serracchiani è una certezza. Domenica è stata ancora una volta nominata nel gruppo dirigente. Vicepresidente del Pd. ...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.