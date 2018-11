Il documentario di Renzi finisce su Discovery. Ecco perché

Roma. “Firenze secondo me”, il documentario di Matteo Renzi su Firenze, andrà in onda su Discovery sulla Nove. “Sono molto felice. Grazie a Lucio Presta e a tutta la sua straordinaria squadra che ha lavorato per mesi sotto il sole di Firenze. E grazie a Discovery che metterà in onda in Italia sulla Nove quello che per me era un sogno e adesso è diventato realtà”, scrive Matteo Renzi su Facebook. “Sì, un sogno. Ho sempre pensato che Firenze fosse speciale, capace di tenere insieme la politica e la bellezza, gli scontri e i capolavori, l’innovazione e la poesia, il passato e il futuro. Studiare, vivere, raccontare Firenze ti aiuta a vivere meglio. E in tempi come questi, quando la barbarie attacca la cultura, investire su un progetto educativo per Firenze è una sfida affascinante e difficile. La bellezza salverà il mondo, io ci credo davvero”.

La prima puntata andrà in onda il 15 dicembre alle 21.25. In totale saranno quattro serate da novanta minuti l’una. Ma perché è saltata la trattativa con Mediaset? Da Milano spiegano: “Renzi aveva chiesto la prima serata per un programma poco popolare e aveva chiesto troppi soldi”. In effetti all’inizio c’era l’ipotesi che il documentario venisse trasmesso da Netflix o, appunto, dalle televisioni di Berlusconi. La trattativa con l’emittente è andata avanti per settimane e a un certo punto si è arenata sulla prima serata, cui l’ex segretario del Pd teneva molto (Canale 5, nello specifico). Non solo. Anche i soldi offerti da Mediaset non erano a sufficienza. Discovery, da questo punto di vista, ha offerto condizioni migliori.