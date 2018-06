Sorial e Vanin: ecco chi aiuterà Di Maio per le crisi aziendali

Roma. Chicco e Giorgio. Giorgio e Chicco. I tanti lavoratori, con sindacalisti al seguito, che in questi giorni hanno manifestato davanti all’entrata del ministero dello Sviluppo o sulla soglia di quello del Lavoro, entrambi presidiati da Luigi Di Maio e da un manipolo di fedelissimi collaboratori mandati direttamente dalla Casaleggio, se li saranno sicuramente trovati davanti. Giorgio e Chicco: sono loro, infatti, che si occuperanno di crisi aziendali in nome e per conto del capo politico, che li ha voluti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.